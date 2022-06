Feng Shui para la entrada: ¡7 ideas para una buena energía!

La entrada, hall o recibidor es el primer espacio que encontramos al acceder a la vivienda. Sin embargo, a menudo es muy descuidado, como si el hecho de que fuera un lugar de paso le quitara interés. Según los criterios de la tradición del Feng Shui, el antiguo arte chino de armonizar de los entornos y sus energías, se sabe que no hay rincón de la casa que no tenga importancia para el bienestar de la familia que allí habita. Según el Feng Shui, la puerta de entrada es un canal a través del cual penetra la energía de la calle, a menudo negativa. Para contrarrestar sus efectos, existen varios procedimientos que se pueden aplicar en este espacio, ya sea grande o pequeño, para transformar las energías hostiles en energías beneficiosas. A continuación, vamos a aprender cómo utilizar los principios básicos del Feng Shui en la entrada y tener siempre un recibimiento puro, fresco y enfocado al equilibrio energético de todo el hogar. Como no, de la mano de homify.