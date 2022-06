Una casa de campo elegante con muchas ideas ¡para copiar!

Hoy nos trasladamos a la Alemania noroccidental, más concretamente a la isla de Sylt, la más grande de las Islas Frisias. Un lugar que una vez estuvo en tierra firme, pero que ahora forma parte del Mar del Norte.

Vamos a adentrarnos en una casa que estamos seguros de que te va a encantar. No tiene apenas cuadros, ni demasiada decoración. Pero es que no le hace falta. Esta casa de estilo nórdico es el perfecto ejemplo de cómo el color blanco puede ser el más acogedor que has visto nunca.

Esta casa, cuyas bellas fotografías ha realizado Immofoto-Sylt, es de auténtico ensueño. Con espacios amplios, abiertos, llena de luz y una imagen coqueta y acogedora.

Sabemos que pinta muy bien, pero créenos si te decimos que es aún mejor cuando ves cada uno de sus rincones. ¡Pasa!