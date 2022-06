7 secretos de diseño para una CASA PRECIOSA

¿Quién no quiere que su casa luzca como en las revistas? ¿Que sea la envidia de todas las personas a las que invitamos? ¿Que nos haga sentir confortables y cómodos? Por supuesto todos buscamos sacar la mejor cara de nuestra vivienda. Y eso sólo se consigue a través de la decoración que elegimos.

No importa que tu casa sea pequeña, que no tenga demasiada luz, que no tenga exactamente la distribución que desearías… Son cosas complicadas y costosas de cambiar o, simplemente, imposibles. Es por ello que debes pasar a la siguiente página y comenzar a pensar en cómo jugar con las cartas que tienes sin necesidad de entrar en costosas obras o ensoñaciones.