Aprovechando el espacio

Si nuestra casa no es muy grande de ancho , pero sí lo es de largo entonces la solución a la falta de espacio pasa por crear dos alturas. Una de las opciones más utilizadas es la de poner la cama en lo alto. Para dormir no necesitamos que haya muchos metros por encima de nosotros, así que, ¿por qué no poner el dormitorio en las alturas y aprovechar todo el espacio extra que eso nos proporciona en la parte de abajo? En este apartamento, situado en el Born de Barcelona, el espacio que le hemos robado a la cama se ha aprovechado para colocar, entre otras cosas, la cocina.