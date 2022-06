6 formas de SACAR PARTIDO a un pasillo estrecho

Los pasillos no tienen porqué tener grandes armarios empotrados, aparadores, grandes percheros o muebles de una envergadura descomunal. También podemos encontrar sencillos muebles para esta zona de nuestra casa que nos servirán tanto como espacio de almacenaje como de una preciosa decoración. ¡Y si no fíjate en este bonito ejemplo! Un mueble con no demasiado fondo

Apuesta por muebles que se adapten al espacio con el que cuentas sin restar espacio de tránsito. Recuerda que esto sólo es posible conseguirlo tomando las medidas exactas de ancho y largo de tu pasillo y comprando muebles que se amolden a tus necesidades tanto funcionales como estéticas. ¿Qué te parece la idea?