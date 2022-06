5 objetos que jamás imaginaste tener en casa

Está más de moda que nunca y cualquier moderno o hipster que se precie ya tendrá en su poder un par de ellas de diferentes colores y reflejos. ¿De qué hablamos? De las gafas con cristales de espejo, ¡como no! Si eres un amante del pop-art, de la decoración atrevida o simplemente no puedes resistirte a la decoración que supera los límites de la modernidad, este espejo con forma de gafas te a a encantar. Fabricado de metacrilato opaco negro, la montura, y metacrilato espejo, este original objeto de decoración no pasa desapercibido, ni siquiera para los miopes.