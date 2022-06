7 ideas sensacionales para escaleras modernas

Si no buscas darle una nueva funcionalidad a tu escalera, no quieres o no puedes cambiarla… ¿Por qué no apuestas por embellecerla un poquito más? Puedes probar con sencillos detalles que pueden cambiar por completo el look que proyecta este espacio de tu vivienda.

Apuesta por plantas colgadas en el hueco de la escalera aportando cierta sensación de verticalidad, por cuadros que recorran el hueco de la escalera, fotografías que te traigan buenos recuerdos… Eso queda en tus manos, ve probando hasta dar con la tecla correcta.