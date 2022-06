5 espacios de trabajo diferentes

Cada uno de nosotros desempaña una misión diferente. Escribir, diseñar, crear, curar, estudiar, dirigir, investigar: todos tenemos trabajos distintos y, por lo tanto, nuestros espacios de trabajo también difieren los unos de los otros.

Los nuevos estilos de vida llevan a que cada uno de nosotros trabaje de manera diferente y en un espacio diferente. Los hay que trabajan desde casa, los que aún están estudiando, los que habitan una oficina para ellos solos o los que trabajan en un espacio abierto con sus compañeros. Hace relativamente poco nacieron otros espacios de trabajo: los espacios coworking.

Cerca del año 2000, Bernard De Koven tuvo una idea en San Francisco: crear espacios de trabajo con un espíritu diferente. Working together as equals resumía su propuesta, que animaba a los trabajadores de una empresa a trabajar todos en un mismo espacio, dejando a un lado su rango o categoría. Sin embargo, no fue hasta el año 2005, cuando Brad Neuberg y Chris Messina impulsaron esta idea en San Francisco.

Do you work for yourself from home? , Do you miss community and structure? . Estas eran las dos preguntas que recogían el flyer: Join Spiral Muse and Brad Neuberg in creating a new kind of work environment for free spirits!

Pero, ¿qué ofrece un espacio coworking? Un espacio de trabajo tradicional, pero con espíritu diferente. Con este lema empezó el Spiral Muse Coworking Group, cuyo triunfo fue recorriendo todos los continentes del planeta.

Sin embargo, estos espacios quizá estén más destinados a autónomos, pequeñas empresas y artistas. Pero, ¿quién sabe si podría funcionar con otro tipo de empresa? Todo es cuestión de arriesgarse y probarlo.

Sabemos que no todos nosotros tenemos la oportunidad de trabajar en espacios de este tipo, pero sí de trabajar a gusto en espacios diseñados correctamente. Aquí tenemos cinco propuestas para cinco espacios diferentes.