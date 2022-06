Colores para el baño

El cuarto de baño es uno de los espacios principales de nuestra casa, aunque no siempre le prestamos la suficiente atención a la decoración. Es cierto que pasamos tiempo decidiendo qué tipo de sanitarios queremos, o qué revestimiento usaremos para el suelo o las paredes. Sin embargo, no siempre prestamos atención a un elemento fundamental: el color. Acostumbrados al blanco, muchos olvidamos que el baño es un lugar tan bueno como cualquiera, o incluso más, para atrevernos con los colores más fuertes. He aquí algunas ideas de decoración para llenar de color nuestros cuartos de baño.