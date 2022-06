¡Hágase la luz! 6 consejos para una casa más luminosa

Si quieres luminosidad, qué mejor remedio que aprovechar la luz natural. Y cuando ésta entra en abundancia en la casa, el problema está resuelto. El resplandor que ofrece la luz del sol es inigualable. Eso sí, has de tener cuidado para que los rayos del sol que incidan directamente en el mobiliario no lo deterioren. Las cortinas o unos visillos te pueden echar un mano para que la ropa de cama de un dormitorio por ejemplo, no se vea afectada.