Dormitorios infantiles: cosas de niños

¿Cuántas veces habremos escuchado la frase ’Por favor, deja la luz encendida? ¡Seguro que más de 100! Para facilitar que nuestros pequeños concilien rápidamente el sueño se recomienda una luz sutil y cálida. En forma de una original lámpara, de peluche o de un muñeco que se ilumina. ¡Como los clásicos Gusiluz!

Para diseñar correctamente una habitación infantil tenemos que considerar diferentes focos de luz. Una luz tenue y cálida invita a cerrar los ojos rápidamente. Sin embargo necesitamos una luz ambiental que ilumine toda la habitación, porque a nadie le gusta no encontrar sus juguetes. Ideal es la iluminación de colores que nace del suelo cuando pisamos sobre él. Y no olvidemos un pequeño foco en el armario o si no haremos que los niños jamás abran sus puertas.