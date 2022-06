Claves para diseñar un centro de estética y bienestar

Mens sana in corpore sano, reza el famoso dicho y nosotros estamos de acuerdo en que hay que cuidarse. Los centros de estética y bienestar son hoy un negocio muy popular a los que, a unos más que a otros, les gusta recurrir de vez en cuando. Pero no todos los centros son iguales. El factor más importante es la calidad de los servicios y saber que nos encontraremos buenos profesionales, pero el diseño del local cuenta y mucho a la hora de llamar la atención de posibles clientes. Unas buenas instalaciones, con un diseño acorde a lo que ofrecemos, son esenciales. Por eso, si estás pensando montar un negocio en el área de la estética y el bienestar, no te vendrán mal estos consejos de diseño que hemos preparado para que montar un espacio de bienestar no se convierta en una tortura.