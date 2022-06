Una fachada discreta que oculta un edén

Dicen que no hay que fiarse siempre de las apariencias, pero lo cierto es que a veces es difícil no hacerlo. Sin embargo, cuando hablamos de arquitectura es fundamental no dejarse llevar por las primeras impresiones, y en el caso de las viviendas, esta primera impresión nos la llevamos a través de la fachada. Así, es fácil encontrarse casas con un exterior muy rural que esconden verdaderas viviendas minimalistas en su interior, o casas de fachada estrecha que sin embargo esconden una amplia superficie. También, y ese es el caso de la vivienda que os mostramos en este libro de ideas, hay fachadas discretas y compactas que esconden un interior explosivo y lleno de luz.

Para verlo en detalle cruzamos el charco y nos vamos a Brasil. Allí se encuentra una vivienda de fachada muy discreta que oculta en su interior un pequeño gran edén. ¡Vamos a descubrirlo!