La vida de un proyecto: maneras de representar la arquitectura

Empezamos con las planimetrías en planta. Aunque pensemos lo contrario, los proyectos se crean desde las tres dimensiones, y no primero la planta y luego la sección o los alzados. A la hora de dibujar una planta, tenemos que tener en cuenta qué tipo de plano estamos dibujando y a qué escala se va a imprimir. No es lo mismo dibujar un plano para un constructor u obrero que para un panel de concurso; de la misma manera que no se debe dibujar con el mismo detalle un plano a 1:50 que uno a 1:200.

En este que os mostramos podemos ver la planta inferior y la planta superior de este Loft en el casco histórico de Madrid. Los pavimentos, el mobiliario, las particiones: todo ha de estar representado.