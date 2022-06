Camas con dosel: dormir entre telas

The Room Studio

Por suerte las casas de hoy en día no son como las de la Edad Media. Pero no hace falta irse tan lejos en el tiempo, en las casas de los abuelos hace apenas treinta años también pasábamos frío, y mucho. Pero hoy la función original del dosel ya no parece tan importante. Sin embargo, estas camas siguen teniendo algo que las hace muy atractivas. Aquí la cama con dosel ha prescindido de las telas alrededor, quedándose solo con una bonita estructura de madera con aire colonial.