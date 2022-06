Cómo trabajar con un diseñador de interiores

Si hemos llegado a la conclusión de que decorar nuestro hogar no es una tarea tan divertida como prometía en un principio, quizá no es mal momento para plantearnos echar mano de un decorador de interiores. Al hacerlo estaremos cediendo un proyecto personal, algo muy propio que está en nuestra cabeza. Por eso, aunque si bien es cierto que nos estamos poniendo en manos de verdaderos profesionales, es importante saber comunicarnos con ellos. Y es que los diseñadores de interiores están capacitados para guiarnos a través del proceso de preparación del proyecto, pero cuanto más claras tengamos las cosas nosotros, mejor. Por eso no es mala idea preparar un poco nuestra primera entrevista con ellos con el fin de saber transmitir exactamente lo que queremos.

Aquí os dejamos una breve guía de los temas más importantes que, con el fin de aclarar las diferentes facetas que conforman nuestro proyecto, no debemos dejar de abordar. Unos consejos para facilitar y hacer más fluído el diálogo entre nosotros y nuestro diseñador de interiores.