Ideas de decoración para una vida saludable

Minimizar el impacto ecológico de nuestras actividades diarias y de nuestro propio hogar hará que nuestra vida sea más saludable. Sí, es cierto, no importa que nosotros nos tomemos las molestias de reciclar o de contaminar menos si en China nadie lo hace y sus niveles de contaminación afectan a todo el planeta, pero las pequeñas acciones cuentan y tal vez nosotros solos no podamos cambiar el mundo, pero si nuestra casa. Como reyes absolutos de nuestro hogar probemos a crear una casa más sostenible. No malgastemos agua ni electricidad, no solo por la factura a final de mes, sino por el gasto que supone al planeta.

Además apuntémonos a la moda del reciclaje y de los materiales renovables: las opciones son muchas y muy variadas. De muebles y lámparas de cartón a materiales naturales como la madera, pasando por las tendencias DIY en decoración o de upcycling. Un hogar sostenible es un hogar feliz.

