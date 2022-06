Crea un jardín rodeado de naturaleza que encante a todos ¡hasta a los pajaritos!

En la misma línea que lo anterior, lo que habitualmente llamamos malas hierbas no deja de ser una especie invasora, capaz de inundar el terreno y aprovechar todos sus nutrientes. Por eso hemos de cortarlas de raíz, nunca mejor dicho. Es nuestro jardín y nos hace sentirnos por momentos en la naturaleza, pero eso no significa que no necesitéis de un buen cobertizo con alguna que otra herramienta de jardinería para proporcionarle todos los cuidados necesarios y que no se asalvaje demasiado la vegetación, ya que si lo permitís puede llegar un momento que todo esté fuera de control y solo podáis arreglarlo con medidas drásticas.