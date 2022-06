Materiales para encimeras de cocina – 6 ideas

En realidad, podemos decir que el Corian y otras superficies sintéticas son un material de presente. Todo aquel que busca un recurso en su encimera de alto impacto y desde luego tremendamente elegante, ha de recurrir a este material, que además funciona a la mil maravillas con cualquiera de los otros materiales antes citados. Sin duda estéticamente sus propiedades saltan a la vista y la sedosidad que posee al tacto es otros de sus grandes valores. Pero no hay que olvidar su gran funcionalidad, ya que su limpieza es muy sencilla, y difícilmente se pueden acumular en él mohos o bacterias, así como no se puede rallar. Y por otra parte su resistencia al agua es total, de hecho incluso no solo se pueden realizar encimeras con él, sino que incluso las es posible tener pilas de fregadero hechas con este material.