¿Crear un jardín cuando no hay espacio para ello? ¡Sí se puede!

¿Quién no ha soñado alguna vez con tener una casa con un jardín cuidado con esmero? El jardín es uno de esos espacios que todo el mundo encuentra agradable, ese lugar perfecto para relajarte y acercarte un poco a la naturaleza, para cargarte de energía. Sin embargo, sólo unos pocos privilegiados cuentan con un espacio de estas características hoy en día. Incluso, muchas de las personas que disponen un pequeño espacio exterior para organizar un jardín que sirva como saloncito exterior a la vivienda se dan cuenta de las dificultades que conlleva mantenerlo como lo visualizaba en sus sueños. Un jardín requiere de una buena orientación, una buena planificación, de una buena elección de las especies vegetales y de muchos cuidados y dedicación, que no todo el mundo tiene la posibilidad de ofrecer.

La mayor parte de la población, no obstante, vive en edificios de viviendas donde no es posible contar ni siquiera con este pequeño jardín. ¿Significa eso que debemos renunciar a nuestra ilusión de tener una pequeña zona verde en nuestra casa? ¡De ningún modo! Podemos recurrir a otras opciones que nos permiten contar con flores y plantas en nuestro hogar. Existen muchas formas de integrar la naturaleza en nuestras casas que no requieren de un espacio específico para ello. Desde homify te recomendamos que valores las posibilidades que ofrece tu casa y elijas la que mejor se adapte a las condiciones particulares, no sólo de tu vivienda, sino de tu día a día. De este modo podrás contar con un 'jardín alternativo', como los que aquí te mostramos, que requiera del mantenimiento y cuidados que tus hábitos diarios te permitan para que siempre luzca sano y bien vistoso.