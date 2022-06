Almacenamiento oculto ¡6 lugares que nunca pensaste utilizar!

Bajo la cama contamos con un magnífico espacio que no siempre aprovechamos. Sobre todo en apartamentos pequeños, disponer de un espacio de unos 2 x 1.5 x 0.5 metros, es decir, de alrededor de 1.5 metros cúbicos, es un lujo al que no podemos renunciar. Tenemos diferentes formas de aprovechar este preciado volumen, desde la incorporación de cajas pensadas para ser colocadas bajo la cama hasta muebles diseñados para adaptarse a las dimensiones concretas de ésta o recurrir a los modelos con canapé elevable, como los que puedes encontrar en este libro de ideas. Todos ellos nos permiten tener organizados y fuera de la vista una gran cantidad de objetos pues, 1.5 metros cúbicos es un espacio considerable cuando se trata de una zona de almacenaje. Eso sí, reserva para ese lugar los objetos que no necesites tener demasiado a mano para que resulte práctico.