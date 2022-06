Viviendas con balcón: cómo disfrutar de un salón exterior

El gusto por los balcones en la Arquitectura residencial viene de lejos. La existencia de estos elementos puede dar lugar a un espacio realmente especial, una verdadera sala de estar al aire libre en la que disfrutar de una agradable mañana soleada o de una fresca velada durante una noche de verano.

El término de balcón viene del italiano y procede del antiguo balcho, que significaba viga o cabio. La procedencia de la palabra no es casual, pues estos elementos que incorporan las viviendas son muy del gusto mediterráneo puesto que su benévolo clima permite disfrutar al máximo de este espacio exterior incorporado a las viviendas. Un balcón no es más que una plataforma que se proyecta desde la línea de fachada de la vivienda y que puede estar suspendida, en voladizo, o sostenida por columnas (solución más propia de las viviendas unifamiliares para crear, además, un porche). Para completar el balón resulta imprescindible la presencia de una barandilla, que protege a los usuarios de caídas, delimita el espacio de uso, pero que también tiene una fuerte carga expresiva. El diseño del balcón tradicional ha venido estando fuertemente enraizado en la zona geográfica en la que se sitúa la casa y, por ello, encontramos un estilo particular de balcón en muchas regiones que, en muchos casos, caracterizan la arquitectura típica de sus viviendas. El balcón tradicional maltés, por ejemplo, es una estructura de madera cerrada que sobresale de la fachada. Pero el diseño de los balcones se ha ido 'globalizando' en las últimas décadas, apareciendo cada vez más balcones 'importados', incorporando estos elementos en zonas donde no los había o renunciando a balcones o terrazas en áreas geográficas donde estábamos familiarizados con su presencia. Sea como fuere, el balcón es un elemento que puede dar mucho juego, como te mostramos a continuación.