​7 Fantásticas ideas para el desván

Si los adultos soñamos con tener una habitación en la buhardilla, ya no digamos los niños. Hagamos lo que hagamos ahí, solo con esa ubicación prácticamente les estamos regalando su parque particular, más aún si por las dimensiones podemos hacer que la cama esté a distinta altura que la zona de estudio y juegos. No obstante, si no es así también se puede recurrir a mucho mobiliario de habitaciones infantiles que se inspira en esta misma idea.