¡Un jardín para cada signo del Zodiaco!

La astrología llega también a tu jardín. Y no nos referimos a contemplar las estrellas y las constelaciones desde una tumbona en una despejada noche de verano. Hablamos de los signos del zodiaco y de cómo adaptar tu jardín a las características de tu signo zodiacal. Adivinos no somos, en homify no sabemos cómo predecir el futuro y si la alineación de los astros es favorable o no en este momento de tu vida. de lo que sí estamos convencidos es que nuestras ideas de decoración y lo poco que sabemos del zodiaco pueden combinarse y realizar una conjunción que favorezca la buena energía de tu casa. ¿Te animas a descubrirlo?