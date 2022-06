Reforma tu cuarto de baño ¡en un santiamén!

Ya no puedes esperar más y llegó la hora de reformar tu cuarto de baño. Eres consciente de que toca vivir unos cuantos días entre escombros, con la incomodidad que eso conlleva, pero así lo has decidido y ya no hay marcha atrás. Hablamos de la que, posiblemente, es una de las obras en casa que más quebraderos de cabeza nos da. Sin embargo, es inevitable: tanto si acabamos de comprar una casa de segunda mano, como si la nuestra se ha quedado un poco anticuada y necesita un cambio. Y es que los baños son una de las habitaciones más importantes de nuestro hogar, por eso su reforma suele ser delicada: no sólo por todo lo que supone, levantar suelos, cambiar sanitarios o actualizar la instalación de las tuberías, también porque un mal resultado, un error en la planificación o una mala decisión con los materiales hará que lo lamentemos cada día. Tranquilo todo el mundo, no hay que preocuparse, para eso homify os ofrece las claves para realizar el cambio en el cuarto de baño de la forma más aseada posible.