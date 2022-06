Vacaciones en Italia: 3 lofts

No hace falta decir que Italia es uno de los lugares más bellos del mundo. Bien lo saben las hordas de turistas que cada año lo visitan, interesados por su arquitectura, su gastronomía y su clima. Como a nosotros también nos gusta la arquitectura y el buen tiempo, este verano no podíamos dejar de hacer un pequeño viaje arquitectónico por el país de la bota. Nosotros, sin embargo, no vamos a visitar ruinas romanas ni palacios renacentistas. Nuestra visita nos va a llevar a conocer tres proyectos arquitectónicos de lo más interesantes: tres reformas de un loft donde el blanco es el protagonista y donde la luz natural es el principal habitante de la casa.