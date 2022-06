Aprovecha al máximo tu pequeño patio interior

La idea de un patio interior, a veces, está teñida de ciertos prejuicios, como que se trata de un espacio menor, incluso oscuro, poco atractivo y una zona en la que al final acaban depositándose trastos viejos y objetos que no queremos guardar en casa. Por muy pequeño que sea el patio, siempre se le puede sacar partido; al fin y al cabo, es un espacio abierto que te puede permitir disfrutar de todas las ventajas de estar al aire libre. Puedes incluir plantas, crear una zona chillout en la que celebrar reuniones con los amigos o la familia o simplemente un rincón en el que descansar tumbado en una hamaca o mecedora mientras escuchas música o disfrutas de una de tus lecturas favoritas. Para los más atrevidos dejamos caer la idea de construir incluso una piscina. ¿Por qué no? En este artículo te sugerimos alguna que otra idea para tu patio particular.