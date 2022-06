¡Saca el máximo partido a tu pequeño balcón!

Cuando en las grandes ciudades no contamos con enormes jardines en los que salir a tomar algo, a relajarnos, a tomar el sol, a leer… Algo tendremos que hacer, ¿no? Para eso están los balcones, las pequeñas terrazas, etc. Todas esas pequeñas – grandes vías de escape que nos hacen la vida un poquito más cómoda y feliz.

Aunque todavía hay mucha gente que no sabe apreciar realmente lo que tiene en casa con ese pequeñísimo espacio al aire libre (que no aire puro). Por ello en homify queremos ofrecerte estas 7 propuestas para tu pequeño balcón, tu pequeña terraza. Esos espacios que no debemos dejar abandonados a su suerte o utilizarlos como rincón para colocar los trastos o cosas que nos ocupan sitio en casa (cosa que muchas veces ocurre y que es todavía peor si cabe).

Esperamos que saques en claro muchas ideas y que estas 7 te sirvan para inspirarte y tener aún más. ¡Dale una nueva vida a tu balcón!