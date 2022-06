Un piso alquilado muy personal – 6 claves DECO

Si no tenemos posibilidad de comprar una casa y no queda otra que vivir en un piso alquilado, cabe saber bien qué se puede y qué no a la hora de decorar el hogar.

Porque no hay problemas en colocar cuadros, posters o cambiar algo del mobiliario. El problema empieza cuando necesitamos alguna pared más de las existentes, o puertas que molestan más de lo que sirven.

Lo que queda es una delicada negociación con el propietario, y buscar alternativas que nos permitan vivir más cómodos sin tener que realizar grandes obras que impliquen problemas legales o un gran gasto económico.

Veamos qué opciones tenemos cuando queremos cambiar algo de la estructura de nuestro piso alquilado.