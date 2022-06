Ideas para crear un vestidor en el dormitorio

¿Quién no ha soñado alguna vez con tener en la habitación un vestidor de película? Cierto que no siempre contamos con el espacio suficiente para ello, pero si lo tuviéramos, a todos nos gustaría tener un rincón donde almacenar toda nuestra ropa y nuestros zapatos con un gran espejo en el que mirarnos hasta dar con el look perfecto.

Aquí mostramos cinco ideas para organizar nuestro armario y para crear un espacio en el dormitorio al que podamos llamar vestidor.