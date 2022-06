Detectores de humo: todo lo que necesitas saber

La legislación española no contempla como obligatoria la instalación de detectores de humo en viviendas nuevas ni usadas. La reglamentación general sobre seguridad en viviendas encaminada a evitar incendios causados por diversos eventos, se encuentra dispersa en un sin numero de disposiciones, normativas, guías, etc, emitidas por un número igual de entidades, sin que en su conjunto representen una política coherente en materia de seguridad. La mayoría de estas normas mencionadas, no es de carácter obligatorio y por ende no contemplan penas o sanciones para el incumplimiento o no acatamiento de las mismas. Lo mejor es que sea un arquitecto quien tome la decisión.