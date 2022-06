¿Problemas con las puertas? Arréglalo con tus propias manos

Si quieres conservar las puertas de tu casa porque te gustan, porque no hace falta cambiarlas o porque económicamente no es el mejor momento, pero sí necesitan un trabajo de restauración o la solución de pequeños problemas, como rozaduras, pomos que no cierran, bisagras que chirrían, etc, te ofrecemos una serie de consejos para que las renueves sin necesidad de invertir apenas dinero. Lo primero que debes tener en cuenta es evaluar si la puerta está bien recta y en buenas condiciones. Y es que con el tiempo, y según el clima, éstas tienden a deformarse, entorpeciendo su apertura y su cierre. Con la ayuda de homify, puedes abrir la puerta de este artículo y ponerte manos a la obra para reparar esos pequeños desperfectos en las puertas de tu casa.