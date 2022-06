Prepara el jardín para la primavera: ¡Los mejores consejos!

El primero de nuestros consejos para tener tu jardín preparado en primavera no podía ser otro: hay que redecorar nuestros exteriores. No se trata de que realices una inversión titánica pero sí de darle una vuelta a un espacio de la casa que, durante los meses de frío, has tenido un poco más olvidad. Antes de la llegada del buen tiempo es importante comprobar el estado en el que se encuentran no solo nuestras plantas, sino también todo aquello que rodea la composición de un jardín acogedor.

Aunque de momento no es muy necesario, es bueno que comiences a revisar toda la instalación de riego. Tanto si cuentas con un sistema automático como si no, asegúrate de que no existen fugas y, en caso de que las haya, aprovecha para repararlas. También es un buen momento para poner a punto todo el mobiliario exterior. Comprueba que todo se encuentra en perfecto estado y, si echas en falta algún que otro elemento, comienza a preparar el presupuesto para su adquisición.