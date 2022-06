6 consejos para que tu césped esté siempre PERFECTO

Como bien reza el dicho: Roma no se construyó en un día . Recuerda que un césped natural bonito no se consigue en un abrir y cerrar de ojos, cuanto menos si no tenemos paciencia y no le dedicamos los esfuerzos suficientes.

Hace falta conocer el clima en general, el tiempo que hará a corto plazo (si se esperan nevadas, tormentas torrenciales, etc.). Empezar a llevar a cabo la nueva vida de tu césped con total desconocimiento de las condiciones exteriores puede convertirse en algo contraproducente, en una auténtica pesadilla.

Por supuesto, insistimos en que la paciencia es vital. Sobre todo si tienes la suerte de tener un jardín tan grande como este de Ecoentorno Paisajismo Urbano. Si es así… ¿cómo vas a quitar todas las hierbas secas de una sola vez? ¿o cómo vas a plantar todo en un mismo día? Es mejor dividir el jardín por zonas y hacerlo poquito a poco.