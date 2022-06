Elegir los constructores adecuados: ¡Errores a evitar!

La financiación es un pilar fundamental de cualquier proyecto de decoración e interiorismo, ya sea una reforma o la construcción de una vivienda nueva. La elección de una empresa constructora adecuada puede venir derivada, por tanto, no solo de su trabajo sino también de las condiciones que pueda ofrecerte a la hora de resolver el presupuesto final. Lo ideal es que cuentes con un respaldo apropiado para no tener que recurrir a financiación externa y evitarte así más preocupaciones pero si, como el común de los mortales, has de recurrir a algún tipo de préstamo lo mejor es asegurar tus finanzas.

Si te decantas por una compañía grande es posible que te ofrezcan la posibilidad de financiar la obra a través de sus entidades de crédito pero ¡ojo! Antes de tomar ninguna decisión estudia todas las opciones y no dudes en rechazar el ofrecimiento si consigues mejores condiciones.

Otra opción es aprovechar parte de la hipoteca para hacer pequeños ‘arreglos’. Si estás pensando en solicitar este tipo de préstamos, te resultará muy interesante nuestro libro de ideas: 8 detalles que debes saber antes de pedir un préstamo hipotecario.