Ideas para decorar tus paredes

Las paredes desnudas no siempre son del gusto del todos. Es cierto que si la habitación cuenta con un mobiliario poderoso y llamativo no hace falta adorno alguno para enmarcarlos, o que un papel de pared con un estampado colorido no necesita más para dar calidez al cuarto, pero lo habitual es que utilicemos nuestras paredes para darle un toque personal a las estancias.

Pero ¿cómo podemos decorar nuestras paredes? Desde los tradicionales cuadros a los espejos, pasando por las siempre elegantes estanterías. Hacemos un original repaso por esos objetos que pueden llenar de vida nuestras paredes.