Barato y moderno: ¡6 materiales para construir tu casa!

A través de su minería local, México es uno de los países productores de este material de cobertura para techos, un metal blanco azulado que podemos encontrar en la naturaleza como óxido de zinc, emplead como capa protectora o galvanizador para el hierro y el acero.

No obstante, para poder ser empleado en techos, se diseña y comercializa dándole forma de láminas livianas que puedan ser sostenidas por algún tipo de estructura de madera o metal. Además de aceptar menores pendientes (siempre en función de las condiciones atmosféricas del lugar en el que se construya), los materiales de la cubierta de zinc ha de ser livianos.

Este tipo de cubiertas son populares por lo reducido de su precio en comparación con otro tipo de materiales, así como por sus indiscutibles ventajas constructivas y, cómo no, económicas. Sin embargo, se trata de un excelente conductor del calor por lo que, este tipo de material no resulta el más adecuado para los climas cálidos y húmedos. No obstante, este pequeño hándicap siempre puede solucionarse construyendo una cámara de aire, que haga las veces de aislante del calor hacia el interior de la casa.

Su reducido coste te permitirá, por ejemplo, diseñar un falso techo que te sirva como cámara de aire, un detalle adicional de diseño y estilo que le dará a tu casa un toque de personalidad.