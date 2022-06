Casas con olor a pueblo

OutSide Tech Light

Aunque conservan su encanto, las casas del pueblo ya no son lo que eran. Por suerte. A nadie le gustaría seguir duchándose con barreños calentados en la chimenea pudiendo hacerlo con agua corriente. Pero incorporar mejoras a las casas del pueblo no tiene por qué significar robarles el alma. En este coqueto baño, por ejemplo, el arco de piedra donde se ha incrustado el lavabo se ha mantenido dándole un aspecto único y especial a la habitación. Es posible que nuestros hijos ya no entiendan por qué decimos tirar de la cadena cuando en realidad apretamos un botón en el váter, pero al mirarse en este espejo enmarcado en este bonito arco de piedra entenderán por qué nos gustan tanto las casas rurales.

