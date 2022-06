10 cocinas con encanto que te dejarán ¡hechizado!

Si tu cocina no tiene las dimensiones que te gustaría, tranquilo. También hay una propuesta perfecta para ti. Y si no fíjate en esta pequeña cocina, que es a la vez tan acogedora. Si no tienes espacio, el blanco va a ser tu mejor aliado, porque proporciona sensación de amplitud y luminosidad. Puedes añadir toques de color con azulejos con tonos pastel como en la fotografía, o con algún cuadro o pequeño vinilo.