Diseño futurista en el hogar

Aunque no podamos ser los X-Men, con poderes sobrenaturales, todos nosotros somos superhéroes. No, no hemos comido con cerveza este mediodía, simplemente hemos observado la realidad: el ser humano ha hecho grandes avances tecnológicos. Observemos el campo de la arquitectura, por ejemplo. Empezamos viviendo en cuevas, que encontradas por casualidad un día de lluvia nos sirvieron de refugio durante cientos de años. Ahora, nuestras casas están equipadas con aire acondicionado.

Años y años de progresos han permitido que nuestras casas tengan agua corriente, fuego, la temperatura deseada e incluso luz artificial. Pero, ¿qué pasa con el mobiliario? El mobiliario también avanza a pasos agigantados. Por eso, hoy vamos a conocer los muebles del futuro, muebles que superan hasta lo que nuestra imaginación puede alcanzar.