Huyendo del comedor clásico

Habrá quien piense que en otro ambiente una pared como la de esta habitación, repleta de páginas de un libro, puede resultar un poco obsesiva, pero no hay nada de inquietante en este comedor. Al contrario, el detalle de las páginas en la pared, a pesar de lo original del mismo, no desentona con el resto de la estancia. Cuadros de colores vibrantes, muebles con estampados pop y una poderosa mesa, de la empresa catalana Versat, que preside la habitación, tienen como resultado una combinación inusual pero perfecta. El detalle anacrónico de las clásicas lámparas de cristales no hace sino añadir singularidad a este interesante espacio.