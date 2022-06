Muebles antiguos: tendencia actual

Para cerrar, tenemos este precioso escritorio de madera pintada en azul turquesa. Los colores desgastados son síntoma de que no es precisamente un mueble de IKEA, sino que más bien está en casa de uno de nuestros progenitores desde sus tiempos de estudiante. Lo podríamos usar tanto de escritorio como tal, porque de seguro que la madera maciza aguanta lo que le echen aún durante un par de décadas, como de puro adorno. Incluso si nos viene un ramalazo para el bricolaje podemos repintarla, para lo que sería recomendable usar un tono igualmente poco saturado que no rompa la estética vintage. ¿Es o no es hora de visitar los desvanes de nuestros antepasados para sacar todo mueble viejo para adornar nuestra casa?