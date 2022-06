Peligro: ¡7 plantas tóxicas!

Ante todo, que no cunda el pánico. Con este artículo no queremos alarmar a quienes tengan alguna de estas especies, sólo informar de su toxicidad. Cómo veréis en la mayoría de los casos, sólo hay peligro si nos las llevamos a la boca, o nos tocamos los ojos, así que ante la duda, tenemos que tener muy claro que las plantas de ornamentación son para alegrar nuestro entorno, para llenar de vida un salón, una cocina o un jardín, y no para hacer ensaladas. Está claro que los adultos no tenemos estas intenciones, pero los niños pequeño e incluso nuestras mascotas, pueden ingerir accidentalmente alguna de estas plantas y aquí es cuando llegan las complicaciones. Si tienes pensado comprar plantas nuevas y quieres conocer aquellas que son venenosas, no dudes en leer este artículo.