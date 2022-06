Escaleras de madera: todo lo que necesitas saber

Sí, aunque pueda parecer una vuelta al punto de partida, lo cierto es que la mejor manera de tener unas escaleras de madera en perfecto estado es que cuides de ellas desde el primer día. Su mantenimiento te evitará la ardua tarea de una renovación pero te proporcionará la misma satisfacción que un proceso Do it Yourself. Para lograr una madera reluciente, sinónimo de una buena salud de la misma, tus mejores aliados serán un paño seco y los productos de limpieza apropiados, entre ellos, las ceras que, además de aportar un brillo y olor característico a la madera, recubrirán peldaños y barandilla asegurando una protección y durabilidad de calidad.

La aplicación, por ejemplo, de aceite de linaza y el repaso con un trapo seco, proporcionarán a tus escaleras de madera un aspecto envidiable como estas de la firma española, SanzPont. En cualquier caso, si aún no tienes claro qué diseño escoger para tu hogar puedes encontrar inspiración en nuestro libro de ideas: 10 impresionantes escaleras de madera.