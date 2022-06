6 ideas y consejos para aprovechar el espacio bajo la escalera

Una casa con varias plantas es uno de los anhelos de la mayoría del común de los mortales que, más tarde o más temprano, soñamos con nuestro particular castillo. No nos malinterpretes, una casa de una planta puede ser genial pero ¿quién no se ha maravillado alguna vez con esas enormes mansiones en las que uno puede perderse sin miedo a no encontrar la salida? Sueños a parte, si tienes un hogar en el que el espacio está organizado a diferentes alturas hay un elemento que no puede faltar: las escaleras.

Si eres de los que sube y baja cada día los pisos de tu casa, sabes que el espacio bajo las escaleras es uno de los rincones del hogar que, bien aprovechado, puede darte grandes satisfacciones. Una zona de descanso, un rincón para que tus pequeños jueguen, una bodega, un jardín, una oficina… Las posibilidades que ofrece el espacio bajo las escaleras son infinitas, solo tienes que elegir la que más se adapte a tus necesidades y empezar a disfrutar de este rincón con encanto.

En este libro de ideas te proponemos algunos ejemplos de cómo aprovechar al máximo el espacio bajo las escaleras, un paseo por la genialidad del diseño que te sorprenderá y dejará a tus invitados sin palabras.