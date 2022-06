6 claves para un dormitorio infantil SEGURO

La seguridad en el hogar es uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta a la hora de comprar, alquilar, mudarse o decorar. No obstante, existe un lugar dentro de toda casa en el que la palabra seguridad cobra un significado especial: el dormitorio de los niños. En contra de lo que pueda parecer, la cocina no es el lugar más ‘peligroso’ de la casa y es que, la habitación de los benjamines de la familia puede convertirse en un auténtico campo de minas si no estamos preparados para la actividad de los pequeños. Acondicionar un dormitorio infantil seguro es una tarea que requiere dedicación y experiencia y es que, en muchas ocasiones, son los propios niños quienes te llevarán a poner la atención en unos objetos u otros. Sin embargo, existen algunas recomendaciones básicas que podemos tener en cuenta a la hora de plantear nuestro particular proyecto decorativo a la habitación de los niños y que harán del dormitorio infantil un lugar seguro.

Para los padres primerizos y aquellos que estén pensando ‘en poner a punto’ el cuarto de los más pequeños de la casa, en este libro de ideas te proponemos un repaso por los ‘imprescindibles’ en materia de seguridad para tus hijos.