Cómo preparar tu casa para una cita en 7 pasos

El último (pero no por ello el menos importante de nuestros consejos) es que la noche de tu cita procures ofrecer no solo la mejor versión de ti mismo, sino también de tu hogar. Lo ideal es que prepares a conciencia tu hogar para impresionar a tu invitado o invitada pero si el tiempo apremia hay ciertos aspectos que no puedes olvidar. Las claves para una limpieza rápida: mantén las cosas en orden, haz que tus suelos estén resplandecientes, esconde aquellas cosas sucias que no hayas podido recoger y, sobre todo, no olvides cambiar la ropa de cama por lo que pueda pasar. Si dispones de algo más de tiempo y quieres dejar tu hogar impoluto, encontrarás toda la información que necesitas saber en nuestro libro de ideas: 7 Consejos de limpieza para un cambio RADICAL.