Una casa reformada ¡ideal para una familia!

La fachada principal de la casa, la entrada, es realmente sencilla. Sin demasiados alardes ni grandes formas o volúmenes. Pero no te confundas… no vamos a entrar en una casa como otra cualquiera, y desde luego no es una casita para nada pequeña. ¡Las apariencias engañan!

Vemos un camino de grava rodeado por un sencillo y natural jardín. Al terminar este caminito llegamos a la puerta en madera de estilo rústico y pintada en color verde, siguiendo el el estilo campirano de la vivienda. No está mal la primera impresión, pero atento a lo que viene…