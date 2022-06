Sofás de piel que te cautivarán

Si aún no te has decidido por alguno de estos sofás de piel, un conjunto tapizado que, visualmente, resulte similar a los de sillones de cuero puede ser tu mejor opción. La colección Newy no pierde detalle y su una línea asimétrica de aspecto contemporáneo le confiere un carácter a la vez innovador, moderno y elegante. Y como para gustos, los colores, puedes encontrarás más pistas para elegir tu sofá ideal en nuestro libro de ideas: Dime qué sofá te gusta y te diré como eres.