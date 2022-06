Vacaciones de relax

Si a estas alturas del verano aún no te has ido de vacaciones te proponemos una escapada mental a tres espacios repletos de relax. Y si eres de los que has vuelto y necesita unas vacaciones para descansar de las siempre agotadoras vacaciones nada te vendrá mejor que echarle un vistazo a estos spas de lujo. Dejamos volar la imaginación, preparamos el albornoz y nos sumergimos en estos tres interesantes proyectos.